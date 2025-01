Da Milano - Caprile-Cagliari, offerta al Napoli per il prestito con opzione: i dettagli

Napoli e Cagliari trattano per uno scambio di prestiti tra portieri tra Caprile e Scuffet. I dettagli sull'operazione tra il secondo portiere azzurro e il club sardo, le riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Elia Caprile firmerà un contratto per il Cagliari fino al 2029 (6 mesi di prestito + 4 anni). Offerta dal Napoli in prestito con l'opzione di acquisto".

🚨 Excl. - Elia #Caprile will sign a contract for #Cagliari until 2029 (6-months loan + 4-years). Deal from #Napoli on loan with the option to buy (€8M). #transfers https://t.co/zAmFnb3eob