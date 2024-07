Da Milano - Cheddira, tanti club interessati: il Napoli blocca (per ora) la cessione

L'attaccante marocchino è andato a segno in entrambe le due amichevoli disputate dagli azzurri nel ritiro di Dimaro.

Walid Cheddira si sta impegnando al massimo per convincere Antonio Conte a farlo rimanere al Napoli. L'attaccante marocchino è andato a segno in entrambe le due amichevoli disputate dagli azzurri nel ritiro di Dimaro. Ora proverà a non fermarsi neanche per la seconda parte di preparazione a Castel di Sangro.

Sul futuro di Cheddira, il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Molti club (Verona, Empoli, Genoa e Venezia) hanno mostrato interesse per Walid Cheddira, ma il Napoli non prende in considerazione, per ora, una sua cessione".