Da Milano - Chiesa-Napoli, possibile opportunità negli ultimi giorni. Ma occhio all'Inter

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: "Chiesa-Napoli? È un nome spendibile per tutti, ma deve decidere lui cosa fare. Lui ha aspettative in un top club che gioca la Champions, ma non ha quel tipo di mercato.

Piace a Conte, la porta Napoli la terrei sempre aperta, può diventare un’opportunità negli ultimi giorni. L’Inter si sta muovendo a fari spenti, ma più per prenderlo a zero il prossimo anno come fatto con Zielinski”.