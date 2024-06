Da Milano - Conte e Manna hanno già parlato con Lukaku: ecco cosa si aspetta per chiudere

Il Napoli è il club più interessato a Romelu Lukaku. La conferma arriva dall'esperto di mercato Niccolò Schira, che scrive su X: "Il direttore sportivo Manna e l'allenatore Conte hanno già parlato con il Chelsea e l'attaccante nelle ultime settimane. Big Rom ha dato la sua disponibilità al Napoli e sarebbe molto soddisfatto di tornare a lavorare con Conte. Il Napoli aspetta la cessione di Osimhen per muoversi".

#Napoli is the club most interested in Romelu #Lukaku. The sports director Manna and coach Conte have already talked with #Chelsea and the striker in the last weeks. Big Rom has given his avaibility to Napoli e would be very satisfied to return to work with Conte. Napoli are…