Da Milano: "Conte vuole conoscere Lindstrom prima di dare ok per l'addio"

Il giornalista Nicolò Schira, esperto di mercato, fa sapere sui social che Conte vuole valutare Lindstrom in ritiro: "Antonio Conte vorrebbe conoscere e monitorare durante il pre-campionato con il Napoli Jesper Lindstrøm prima di dare il via libera alla vendita del giocatore danese. Intanto alcuni club hanno mostrato interesse per lui".