Da Milano: "Contini orientato al cambio agente, in testa alla corsa Pastorello Group"

Nikita Contini, terzo portiere del Napoli, potrebbe presto cambiare procuratore. A rivelarlo su X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Pastorello Group in testa alla corsa per il portiere Nikita Contini, orientato al cambio agente".

🚨 Excl. - Pastorello Group leading the race for #Napoli’s goalkeeper Nikita #Contini, who is oriented to change agent. #transfers https://t.co/0AEMpsvbTZ