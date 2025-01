Da Milano - Danilo, ecco quanto chiede la Juve per liberarlo: il possibile compromesso

Il primo obiettivo per il mercato di gennaio del Napoli resta Danilo, ormai fuori rosa alla Juventus. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, riferisce le utlime sulla trattativa attraverso il proprio profilo X: "Lavori in corso per Danilo Luiz al Napoli. Il brasiliano ha l’intesa con gli azzurri per un contratto fino al 2026, ma la Juventus vuole un indennizzo di 2-3mln di euro per liberarlo. Il brasiliano punta invece a liberarsi a titolo gratuito. Una possibile strada potrebbe essere quella di inserire dei bonus da corrispondere alla Juve al raggiungimento di determinati traguardi da parte del Napoli così da trovare un compromesso".