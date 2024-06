Da Milano - Di Lorenzo ha un accordo con la Juve, la richiesta del Napoli: le cifre

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo è ancora tutto da scrive, il capitano del Napoli sembra non aver cambiato idea: vuole lasciare l'azzurro.

Le ultime sul terzino le riferisce su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: "Giovanni Di Lorenzo non ha cambiato i suoi piani: vuole partire da Napoli dopo Euro 2024. La Juventus è in pole position e ha trovato un accordo di principio con il terzino destro per un contratto fino al 2028 + opzione per il 2029. Il Napoli chiede 20-25 milioni per cederlo".

Giovanni #DiLorenzo has not changed his plans: he wants to leave #Napoli after #EURo2024. #Juventus are in pole position and have reached an agreement in principle with the right fullback for a contract until 2028 + option for 2029. Napoli ask 20-25M to sell him. #transfers https://t.co/jwbpZQi9Ko