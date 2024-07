Da Milano - Duello Napoli-Atalanta per Brescianini: anche il Milan coinvolto nella vendita

Marco Brescianini, centrocampista del Frosinone, è un obiettivo comune di Napoli e Atalanta. A beneficiare della possibile vendita del classe 2000 sarebbe il Milan.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, informa della trattativa su X: "Atalanta e Napoli sono ancora in corsa per firmare Marco Brescianini dal Frosinone, che chiede 10-12mln. il Milan ha il 50% sulla vendita".

