Da Milano - Folorunsho in uscita, c'è la Lazio: piace a Baroni e non occupa posto in lista

vedi letture

Micheal Folorunsho sembra sempre più vicino a lasciare il Napoli: dopo l'indiscrezione social lanciata da noi oggi, arrivano voci anche dal mercato. Infatti stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, il centrocampista ex Hellas Verona è in uscita dal club azzurro e c'è già una squadra che ha mostrato interesse per lui.

Si tratta della Lazio che è particolarmente attratta dall'idea di acquistare Folorunsho per due motivi. Il primo è che piace non poco al nuovo allenatore Marco Baroni: ha allenato Micheal non solo l'anno scorso al Verona, ma anche tre stagioni fa alla Reggina in Serie B. In più il classe 1998 non occuperebbe posto nella lista over 22 essendo un prodotto del vivaio biancoceleste, e questo costituisce un incentivo considerevole.

Occhio alla #Lazio su Michael #Folorunsho. Il tecnico #Baroni stravede per il centrocampista in uscita dal #Napoli e l’ha già allenato alla Reggina e al Verona. Folo è un prodotto del vivaio laziale e non occuperebbe posto in lista tra gli over 22. Un vantaggio non da poco… — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 8, 2024

