Da Milano - Folorunsho-Napoli, rinnovo sempre più vicino: le ultime

Michael Folorunsho ha fatto il suo esordio in Nazionale e sarà tra gli azzurri di Spalletti che parteciperanno agli Europei in Germania. Il centrocampista del Napoli, reduce da un'ottima stagione in prestito all'Hellas Verona, tornerà alla base al termine del torneo continentale e dovrebbe anche rinnovare il proprio contratto.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, scrive su X: "Michael Folorunsho è sempre più vicino a prolungare il suo contratto con il Napoli fino al 2029".