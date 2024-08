Da Milano - Folorunsho si avvicina alla Lazio: cifre e dettagli dell'operazione

Michael Folorunsho, fuori dal progetto di Antonio Conte, è un obiettivo di mercato della Lazio. Le ultime sulla trattativa che vede conivolto il centrocampista azzurro le riferisce su X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.

"Michael Folorunsho si avvicina alla Lazio dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto per un pacchetto complessivo di € 12 milioni di euro. Pronto per il centrocampista un contratto fino al 2029".

Michael #Folorunsho is getting closer to #Lazio from #Napoli on loan with the obligation to buy for a total package of €12M. Ready for the midfielder a contract until 2029. #transfers https://t.co/5tX8fjvepG