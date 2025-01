Da Milano - Garnacho obiettivo numero uno: pronta maxi-offerta allo United, le cifre

Il Napoli è pronto a offrire 50 milioni di euro + bonus al Manchester United per provare a ingaggiare Alejandro Garnacho, obiettivo principale degli azzurri per sostituire Khvicha Kvaratskhelia. A riferirlo su x è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira. Per l'esterno offensivo spagnolo naturalizzato argentino classe 2004, titolare questa sera con i Red Devils, è pronto un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030.

#Napoli are ready to offer €50M + bonuses to #ManchesterUnited to try to sign Alejandro #Garnacho, who is Napoli’s main target to replace Kvaratskhelia. For the winger ready a. contract until 2029 with the option for 2030. #transfers #MUFC #mutd https://t.co/wi8a5oLZPa