Da Milano - Gilmour, cambia tutto dopo l'infortunio di O'Riley: la situazione

Nicolò Schira, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Gilmour? Ciò che è accaduto ieri ad O’Riley mescola le carte. Gilmour era meno centrale di McTominay nei pensieri di Conte, ora il Napoli cerca un esterno che può giocare a destra e a sinistra ed Ebimbe sarebbe il nome caldo. Folorunsho? Manca l’accordo sulla formula con la Lazio, il calciatore ha l’accordo coi biancocelesti. Lotito vuole fare prestito con diritto, ma il Napoli vuole l’obbligo del riscatto. Vediamo se stasera la situazione si sbloccherà. Zerbin? Va al Monza in prestito secco, per Gaetano siamo vicini al prestito oneroso con obbligo di riscatto al Cagliari.

Mario Rui? Non ho mai creduto troppo la soluzione San Paolo perchè il Napoli avrebbe dovuto regalarlo. Vediamo se esce qualcosa last minute anche perchè ci sono i mercati turchi ed arabi che chiudono più tardi. Il mercato arabo chiude il 2 settembre, mentre quello turco ancora più tardi. Osimhen? Dovrebbe rimangiarsi quello che fin’ora ha pensato, gli arabi hanno i soldi per farlo cambiare idea facilmente. Chelsea? Ho solo un dubbio, mi risulta che Maresca voglia un altro tipo di attaccante rispetto ad Osimhen. Non vuole un attaccante che vada in verticale, vuole uno che sappia legare il gioco e che sappia duettare con i compagni”.