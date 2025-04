Da Milano - Il Napoli pensa a un altro georgiano: interesse per il 2007 Botchorishvili

vedi letture

Nome nuovo per il Napoli, più per il futuro che per il presente: interesse per il georgiano Nikoloz Botchorishvili, difensore centrale classe 2007 attualmente in forza all'Iberia, in Spagna. A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, tramite il suo account X:

"Napoli, Atalanta e Gent stanno monitorando il giovane talento georgiano Nikoloz Botchorishvili (nato nel 2007) che gioca come difensore centrale ma può giocare anche come centrocampista difensivo e terzino destro. Gioca per l'Iberia U19. Uno scout del Napoli era presente a Georgia-Moldova U18 a novembre".