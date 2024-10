Da Milano - Il Napoli potrebbe tornare alla carica per Skriniar: c'è anche la Juventus

Napoli su Milan Skriniar? Sì, secondo Calciomercato.com. Il portale milanese racconta di un interesse che c'era già la scorsa estate e che potrebbe tornare in voga nelle prossime sessioni di mercato: "Lo scarso minutaggio e gerarchie chiare per Luis Enrique potrebbero portare Milan Skriniar a rivalutare la sua posizione e valutare l’addio a gennaio.

111 minuti totali giocati, tutti in Ligue 1, rappresentano un bottino troppo magro. Un’occasione da cogliere per gli altri club. La Juventus ci sta pensando seriamente dopo l’infortunio al ginocchio di Bremer, mentre il Napoli potrebbe tornare alla carica per puntellare il reparto arretrato di Antonio Conte".