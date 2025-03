Da Milano - Il Napoli voleva Ndoye a gennaio, il Bologna ha rifiutato offerta importante: la cifra

Il Napoli ha acquistato a gennaio in prestito dal Milan Noah Okafor, ma tra i papabili sostituti di Khvicha Kvaratskhelia c'era stato anche l'esterno svizzero del Bologna Dan Ndoye.

Su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira svela un retroscena della scorsa sessione invernale: "Dietro le quinte - Napoli voleva Dan Ndoye nella sessione invernale di calciomercato, ma Bologna ha rifiutato un'offerta importante (circa € 20 milioni) per tenere l'ala svizzera".

Behind The Scenes - #Napoli wanted Dan #Ndoye in the winter transfer window, but #Bologna have turned down an important bid (around €20M) to keep the swiss winger. #transfers