Da Milano - Kiwior vuole lasciare l'Arsenal, anche il Napoli interessato: la richiesta dei Gunners

Jakub Kiwior vuole giocare di più e vorrebbe lasciare l'Arsenal, lo riferisce su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

"L'Arsenal chiede 20-25 milioni di euro per venderlo. Juventus, Milan e Napoli hanno mostrato interesse per il difensore centrale polacco".

🚨 Excl. - Jakub #Kiwior wants to play more and he would like to leave #Arsenal, which ask €20-25M to sell him. #Juventus, #ACMilan and #Napoli have shown interest in the polish centre-back. #transfers #AFC