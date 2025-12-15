Lucca, quale futuro? Nessuna offerta concreta, ma l'entourage ha dato un indizio

vedi letture

Da qui in avanti il Napoli di Antonio Conte entra in una nuova fase: meno parole, più sostanza. La gara di Udine, persa sul campo ma ricca di spunti fuori, ha rappresentato anche l’occasione per Lorenzo Lucca di ritrovare la squadra che lo ha lanciato nella scorsa stagione. E proprio sul centravanti classe 2000 si sofferma oggi in edicola Il Mattino. Un ritorno immediato in Friuli è da escludere, visto che Runjaic è coperto in quel ruolo, ma i contatti tra Napoli e Udinese restano vivi in prospettiva futura (se il Napoli vuole cederlo in prestito, dovrà anticipare il riscatto). I prossimi sei mesi, infatti, potrebbero non essere scontati.

A Castel Volturno non sono ancora arrivate offerte concrete, ma il procuratore dell’attaccante ha aperto a una possibile cessione. Servirebbe una collaborazione forte tra i due club, anche perché Lucca andrà comunque riscattato dal Napoli in estate, come previsto dagli accordi iniziali. Manna è stato chiaro sulla posizione del club: "Lucca deve crescere, siamo convinti che abbia le caratteristiche giuste per giocare a Napoli. Ma è fondamentale capire cosa significhi indossare questa maglia, con la determinazione richiesta ogni giorno". Una linea pienamente condivisa da Conte, che chiede maturità e continuità.