Bucchioni: "Napoli, addio Lucca. Può diventare pedina di scambio per un mediano"

"Napoli, addio Lucca". Così scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Anche il Napoli ha perso la testa della classifica, la fisicità dell’Udinese ha messo a nudo una squadra stanca, senza ricambi per gli infortuni. A gennaio devono arrivare un paio di centrocampisti, potrebbe essere Lucca un’arma di scambio per un reparto in abbondanza con l’imminente ritorno di Lukaku.

Il Milan invece ha il curioso record di avere lasciato sette punti alle tre neopromosse, ha pareggiato anche con il Sassuolo dopo il Pisa e il ko con la Cremonese. E’ sempre più evidente la mancanza di un centroavanti, i rossoneri se vogliono provare davvero a vincere lo scudetto, e le possibilità ci sono, hanno bisogno di un uomo-gol".