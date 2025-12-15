Due possibili addii a gennaio: un esterno e uno tra Lucca e Ambrosino
TuttoNapoli.net
L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul prossimo mercato di gennaio e fa un punto anche sulle possibili cessioni. La settimana potrebbe essere decisiva anche per altri movimenti. Mazzocchi e Ambrosino, entrambi napoletani, sono i principali candidati a lasciare per lo scarso minutaggio.
In caso di addio del laterale, si penserà a un rinforzo sugli esterni in vista dell’estate, anche se Spinazzola garantisce copertura nel breve periodo. Per Ambrosino, invece, tutto resta legato al futuro di Lucca: se l’attaccante dovesse partire, possibile la sua permanenza fino a giugno. Poi sarà il mercato estivo a decidere.
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina LiveConte in conferenza: "Quando il vento è contrario non riusciamo a gestire le situazioni. Annata difficile, ma non dobbiamo scoraggiarci" di Antonio Noto
Le più lette
1 Da 0 a 10: la tragica scelta di Conte, la novità assoluta su Lucca, il tiro a Pordenone di Hojlund e l’ammissione di Politano
Prossima partita
18 dic 2025 20:00
EA SPORTS Supercup 2025
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
In primo piano
Fabio TarantinoPodcastBellinazzo annuncia a Radio TN: "A gennaio il Napoli avrà blocco soft del mercato, ma va spiegato bene!"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la scioccante confessione, la petizione per Udine, l’ineguagliabile record di Lucca e l’incubo dei mediani adattati
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Non è un passo falso, dato tutto! Benfica sottovalutato? Non siamo ignoranti. Su Lobotka e Gutierrez..."
Antonio NotoConte a Sky: "Siamo arrivati un po’ cotti, loro hanno meritato. Mi auguro di recuperare Lobo e Gutierrez"
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Servono energie dopo la Juve! I nuovi con poco spazio non si erano integrati. Assenze Mou? Oggettivo..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la bomba di Spalletti, il potenziale craque da 100 mln, il gesto estremo di Conte e l'impietoso Neres col Telepass
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com