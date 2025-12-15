Due possibili addii a gennaio: un esterno e uno tra Lucca e Ambrosino

Oggi alle 16:20Calciomercato Napoli
di Pierpaolo Matrone

L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul prossimo mercato di gennaio e fa un punto anche sulle possibili cessioni. La settimana potrebbe essere decisiva anche per altri movimenti. Mazzocchi e Ambrosino, entrambi napoletani, sono i principali candidati a lasciare per lo scarso minutaggio.

In caso di addio del laterale, si penserà a un rinforzo sugli esterni in vista dell’estate, anche se Spinazzola garantisce copertura nel breve periodo. Per Ambrosino, invece, tutto resta legato al futuro di Lucca: se l’attaccante dovesse partire, possibile la sua permanenza fino a giugno. Poi sarà il mercato estivo a decidere.