Da Milano - Koopmeiners, ancora nessuna offerta all'Atalanta: il punto

vedi letture

Quello di Teun Koopmeiners è uno dei nomi più caldi di questa finestra di mercato estiva. Nonostante le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta che ha chiuso a un'eventuale cessione del giocatore, l'olandese è continuamente accostato alla Juventus e si è vociferato anche della pista che lo porterebbe al Napoli.

Cronache di Spogliatoio ha fatto il punto della situazione riguardo Teun Koopmeiners, riferendo che al momento la questione è ancora bloccata. E' reale l'interesse della Juventus per il centrocampista olandese, ma ad oggi la società bianconera non ha fatto pervenire alcuna offerta ufficiale all'Atalanta. Per questo motivo al momento la trattativa non è in fase avanzata, e il futuro del classe '98 è ancora tutto da scrivere.