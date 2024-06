Da Milano - Kvara, l'agente ha incontrato il PSG: la mega offerta per convincere il georgiano

Il futuro di Khvicha Kvratskhelia è tutto da scrivere, l'attaccante del Napoli è tentato da una mega offerta del PSG. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, scrive su X: ""Il PSG vuole far firmare Khvicha Kvaratskhelia. Kvara è l'obiettivo principale di Luis Enrique come esterno. C'è già stato un incontro tra il Paris e i suoi agenti nelle ultime settimane. Il Paris Saint Germain ha offerto un contratto fino al 2029 (9 milioni all'anno + bonus) per convincere il georgiano".

#PSG want to sign Khvicha #Kvaratskhelia. Kvara is #LuisEnrique’s main target as winger. There was already a meeting between #Paris and his agents in the last weeks. Paris Saint Germain have offered a contract until 2029 (9M/year + bonus) to convince the georgian. #transfers