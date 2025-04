Da Milano - Manna non si muove: vuole restare a Napoli e sta già lavorando per l’estate

vedi letture

Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, sul proprio canale YouTube ha parlato del futuro di Giovanni Manna e delle mosse del Napoli in vista del mercato estivo: “Bisogna un po’ spazzare via alcune voci. Sinceramente non trovo rispettoso che ogni giorno escano voci che qualcuno andrà via. Ci può essere qualche interessamento, vale per tutti i club, ma che ogni giorno un giocatore del Napoli, o l’allenatore o il direttore sportivo vadano via, mi sembra un po’ esagerato. Anche perché alcune voci sinceramente non è che abbiano troppo fondamento. Ad esempio, Giovanni Manna è un giovane direttore sportivo che sta facendo bene, ha fatto un’ottima sessione estiva, meno bene a gennaio dove ha zoppicato un po’, ma ha fatto un’ottima sessione estiva di mercato ed è normale che possa essere apprezzato. Ma il Napoli gli ha fatto firmare cinque anni di contratto e oggi nell’idea del Napoli non c’è assolutamente l’idea di lasciarlo andare. Manna è contento e felicissimo a Napoli, lo stesso vale per il club, tra l’altro il Napoli gli ha dato un’occasione incredibile di carriera perché non è che alla Juve avesse lo stesso ruolo così importante.

Insomma, ha avuto una scatto di carriera, una grande occasione e nella vita bisogna essere anche contenti di dove si sta e riconoscenti. Manna sta lavorando alla prossima stagione, ha chiuso Marianucci e nelle prossime settimane ci saranno le firme. È stato anche in Inghilterra, il Napoli pescherà ancora dalla Premier come già accaduto sia a gennaio con Billing che l’estate scorsa con Gilmour e McTominay. Il club azzurro guarda anche al mercato italiano. Uno scout ha seguito Genoa-Udinese, poi vi racconterò nei prossimi giorni chi è piaciuto e chi non è piaciuto. Il Napoli sta cercando anche un attaccante da mettere alle spalle di Lukaku, segue Lucca, Bonny, ma anche un profilo all’estero di cui vi parlerò in caso di conferme. Manna vuole restare a Napoli. Il Napoli programma il futuro con Manna e viceversa e infatti lui e i suoi collaboratori si stanno già muovendo per vedere partite, seguire giocatori, fare delle valutazioni in vista di un mercato che vedrà il Napoli grande protagonista. Il club azzurro per allargare e puntellare l’organico dovrà fare tanto, quindi aspettiamoci tanto lavoro da parte del Napoli”.