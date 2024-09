Da Milano - Mario Rui-Galatasaray, il portoghese preferisce restare a Napoli fino a gennaio

Si è aperta una possibilità in Turchia per Mario Rui, con il Galatasaray che potrebbe accelerare in queste ultime ore del mercato turco se non dovesse per chiudere per Zalewski.

A riferire le ultime sul terzino portoghese del Napoli su X, è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Mario Rui non sembra intenzionato a cambiare i suoi piani. Ha rifiutato diverse offerte nelle ultime 2 settimane e preferisce restare a Napoli fino a gennaio, nonostante non sia nei piani di Antonio Conte e non sia stato inserito nella lista della prima squadra del Napoli per la Serie A 24/25".