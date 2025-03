Da Milano: "Meret in scadenza, c'è stato anche un sondaggio dell'Inter"

Alex Meret in questa stagione è uno dei segreti del Napoli di Antonio Conte, il portiere è stato fino a questo momento uno dei migliori interpreti del ruolo in questo campionato. Si è parlato tanto del rinnovo del contratto in scadenza dell'estremo difensore, a giugno 2025 potrebbe liberarsi a parametro zero e già qualche mese fa ha fatto qualche sondaggio anche l'Inter. Lo riporta L'Interista.

A tal proposito, il giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre ha riferito le ultime sul prolungamento dell’estremo difensore friulano: “Meret ha dato massima disponibilità per il rinnovo, la settimana della sosta potrebbe aiutare ma non è detto sia quella decisiva”.