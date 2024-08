Da Milano - Neres vuole solo il Napoli: ha rifiutato altre due offerte

vedi letture

David Neres è uno degli obiettivi di mercato del Napoli, e il suo arrivo ormai sembra più di una semplice suggestione (non è stato convocato per l'esordio in campionato). Non solo l'interesse del club azzurro per aggiudicarselo, ma anche la forte volontà del calciatore brasiliano che ha rifiutato altre due offerte per la trattativa con il Napoli. A svelarlo è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira:

"David Neres si sta avvicinando a Napoli da Benfica . L'ala brasiliana vuole unirsi al Napoli e ha già rifiutato altre 2 offerte per firmare per il club italiano, che è in trattative con il Benfica per raggiungere un accordo sulla formula dell'accordo. Termini personali concordati tra Neres e il Napoli per uno stipendio di tre milioni di euro all'anno".