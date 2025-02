Da Milano - Okafor soluzione tampone: il Napoli ci ha provato fino all’ultimo per Saint-Maximin

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Billing può essere una buona alternativa per la mediana, Hasa verrà fuori in futuro. Scuffet prende il posto di Caprile che per me però resta superiore. Caprile non voleva stare in panchina ed è stato accontentato. Al mercato del Napoli è mancato il botto, Okafor è una soluzione tampone. Il Napoli ha provato fino all’ultimo una soluzione last minut alla Saint Maximin. Si spera che Conte riesca a fare l’ennesimo miracolo e quindi recuperare Okafor che fino a due anni fa era una promessa del calcio europeo.

Il Napoli, come tutti i grandi club, deve ragionare a 360°. Hasa ha delle doti non indifferenti. Per Dorgu il Napoli ci ha provato seriamente offrendo una cifra importante e proponendo di lasciarlo a Lecce fino a fine stagione. Poi è arrivato il Manchester che ha offerto molto di più e per il Lecce non è stato facile dire di no. Il Napoli ci ha provato, ma più per l’estate. In estate ci sarà la necessità di prendere il sostituto di Rafa Marin che non penso giochi a Napoli. Juan Jesus va a scadenza e dovrebbe profilarsi l’addio. Secondo me il Napoli avrebbe dovuto fare qualcosa davanti, Okafor non è una certezza”.