Da Milano - Osimhen è tra le priorità del PSG: il Napoli abbassa le richieste

Victor Osimhen è uno dei nomi più caldi di questa finestra di mercato estiva. Dato per sicuro partente durante l'anno, adesso sembra più complicato trovargli una collocazione a causa della clausola rescissoria ritenuta elevata dai club che lo cercano. Tra le squadre rimaste in corsa. oltre alcune piste arabe, c'è sicuramente il Paris Saint Germain.

Sulla trattativa si è espresso il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira con un tweet su X, parlando anche della cifra richiesta dal club partenopeo che è calata di circa 20 milioni rispetto al prezzo della clausola rescissoria: "Victor Osimhen è ancora tra gli obiettivi principali del Paris Saint Germain per la finestra estiva. Il Napoli vuole almeno 100-110 milioni di euro per vendere l'attaccante".

