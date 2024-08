Da Milano - Osimhen rifiuta due club arabi, vuole solo il Psg: c'è già accordo

Victor Osimhen aspetta solo il Psg. C'è un accordo fino al 2029 col club francese. Ne scrive sui social il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: "Osimhen ha rifiutato le avances di Al Hilal e Al Ahli, vuole restare in Europa. L'Arsenal monitora la situazione ma i Gunners non sono l'obiettivo principale per il bomber azzurro".

Victor #Osimhen still waiting for #PSG (there is an agreement in principle for a contract until 2029). He is ready to leave #Napoli and turned down #AlHilal and #AlAhli approaches, because he wants to stay in Europe. #Arsenal monitoring situation, but he isn’t #AFC’s main target https://t.co/igOntL7oQC