Da Milano - Rinnovo Kvara, atteso nuovo colloquio: ecco la proposta del Napoli

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, sul suo profilo X ha parlato della situazione rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia: "Atteso un nuovo round di colloqui tra il Napoli e l'agente di Khvicha Kvaratskhelia per discutere del suo futuro. Il Napoli lo considera un giocatore fondamentale e incedibile. Pronto un nuovo contratto fino al 2029 con un importante aumento di stipendio e una clausola rescissoria per mantenere Kvara, che ha una ricca offerta dal Paris Saint Germain".

Expected a new round talks between #Napoli and Khvicha #Kvaratskhelia’s agent to discuss his future. Napoli consider him a key-player and non-transferable. Ready a new contract until 2029 with an important increase in salary and a release clause to keep Kvara, who has a rich bid…