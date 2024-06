Da Milano - Spinazzola è stato offerto al Napoli: può sostituire Mario Rui

Mario Rui non rientra nei piani del nuovo Napoli di Antonio Conte, che cerca un esterno sinistro per sostituire il portoghese.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha riferito su X le ultime su Leonardo Spinazzola, terzino in scadenza di contratto con la Roma: "Leonardo Spinazzola è stato offerto al Napoli come parametro zero. Potrebbe sostituire Mario Rui , pronto a partire".

