Da Roma: "Folorunsho vuole solo la Lazio e Lotito fiuta l'affare alle sue condizioni"

Da Roma, il quotidiano Il Messaggero oggi in edicola fa il punto sul futuro di Michael Folorunsho, centrocampista che non rientra nei piani di Antonio Conte nonostante il recente rinnovo di contratto col Napoli per le prossime cinque stagioni. Il centrocampista classe '98, cresciuto a Formello, vuole tornare alla Lazio e ha messo in stand-by tutte le altre possibilità.

L'accordo tra le società però ancora non c'è, con Claudio Lotito che fiuta l'affare e punta ad acquistarlo a condizioni molto vantaggiose. Aurelio De Laurentiis per il cartellino dell'ex Hellas Verona chiede almeno 12 milioni di euro. La Lazio, dal canto suo, aspetta le ultime ore di calciomercato per strapparlo in prestito con obbligo di riscatto condizionato o addirittura in prestito con diritto di riscatto.