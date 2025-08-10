Da Siviglia: “Alzato il prezzo di Badè, come Juanlu: club vuole dimostrare forza”
Il direttore sportivo del Siviglia, Antonio Cordón, mantiene ferma la propria strategia di mercato a una settimana dall’esordio in campionato, senza intenzione di abbassare le richieste economiche per i suoi giocatori. Per il difensore Loïc Badé, la richiesta resta fissata a 35 milioni di euro, mentre l’offerta del Bayer Leverkusen, pari a 25 milioni, è stata prontamente respinta. L’atteggiamento deciso mira a non cedere a ribassi, ribadendo la solidità della posizione del club andaluso.
La stessa linea viene seguita nella trattativa con il Napoli per Juanlu, con l’obiettivo di mantenere alto il valore dei propri talenti e inviare un chiaro segnale al mercato. Cordón punta a dimostrare forza e determinazione in questa sessione, proteggendo le risorse tecniche della squadra e cercando di ottenere il massimo ritorno economico da eventuali cessioni. A riportarlo sul proprio account X, è il giornalista di Relevo, José Manuel Rodríguez.
🚨🔴 La hoja de ruta de Antonio Cordón para el #SevillaFC continúa siendo la misma pese a restar siete días para el debut liguero.— José Manuel Rodríguez (@jmrodriguezper) August 10, 2025
❌ No rebajará sus exigencias por el momento. Pide 35M€ por Loïc Badé (info @14eduSanina) y el Leverkusen ofreció 25M€. Lo rechazó.
Misma… pic.twitter.com/PzgdmbsUSr
