Da Torino: "Anche il Napoli su Ricci che sarà uomo mercato in estate"

Samuele Ricci a giugno diventerà il grande uomo mercato dei granata. Al momento è uno dei giocatori di maggior valore e prospettiva per il Torino. A trattare il suo contratto ci penserà Urbano Cairo che nell’ultimo periodo ha rifiutato un’importante offerta del Manchester City: il gioiellino granata, lo ricordiamo, oltre agli inglesi piace tantissimo a Milan, Inter ed anche al Napoli di Antonio Conte. Comunque sia finirà la stagione in granata, dopodiché si vedrà. Lo riporta Tuttosport oggi in edicola.