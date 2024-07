Da Torino: "Buongiorno attratto da Conte, ma non punterà i piedi per essere ceduto"

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha parlato di Alessandro Buongiorno ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli.

Il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha parlato di Alessandro Buongiorno ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Pressing del Napoli su Buongiorno? E’ uno dei pezzi pregiati del mercato italiano, credo di aver capito che mentre l’anno scorso si era opposto al trasferimento concordato tra Torino e Atalanta, quest’anno si è rassegnato all’idea di cambiare squadra perché ha legittime ambizioni. Il nocciolo della questione è la trattativa tra Cairo e De Laurentiis, che sono due ossi duri. Vediamo come si evolve la trattativa, l’ultimo difensore ceduto da Cairo è Bremer, ricordo che la Juve dovette sborsare parecchi soldi e il prezzo fu quello che il Torino richiese all’inizio.

Buongiorno spingerà per il trasferimento? Certamente il magnetismo di Conte lo sta attirando verso il Napoli, ma ricordo che l’anno scorso rifiutò la proposta allettante dell’Atlanta per l’amore che ha per il Torino e l’attaccamento ai colori granata. Credo che voglia andarsene, ma non voglia danneggiare il Torino. Sicuramente alla fine farà pressione, ma non lo vedo un giocatore che punta i piedi per essere ceduto. Se veramente il Napoli ha offerto 35 milioni, il club deve ancora ingegnarsi un po’ per chiudere la trattativa con Cairo.

Braccetto o centrale con Conte? E’ un giocatore intelligente, educato da Conte può giocare dove vuole. Sono un grande estimatore del Conte allenatore, ho visto lavorare e trasformare i giocatori impostandoli in ruoli che apparentemente non sono i loro”.