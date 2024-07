Da Torino - Buongiorno virtualmente del Napoli: i granata cercano il sostituto

Alessandro Buongiorno è virtualmente un giocatore del Napoli, e il Torino lavora al sostituto. Secondo quanto riferito da La Stampa, i granata avrebbero messo i propri occhi su Jaka Bijol, difensore centrale classe 1999 dell'Udinese, reduce da un buon Europeo con la maglia della sua Slovenia. Costa 15 milioni. Bijol è ritenuto dal Toro un giovane di buona prospettiva, da poter valorizzare in futuro, oltre che utile nell'immediato.

Per questo, non spaventa la valutazione del club friulano, che chiede appunto 15 milioni di euro per privarsene, forte anche di un contratto in scadenza nel 2025. Semmai, il tema può essere legato alla concorrenza: Fiorentina e Inter lo seguono da tempo, anche se al momento entrambe le società non possono o non vogliono provare ad affondare il colpo.