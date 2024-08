Da Torino - Chiesa, il Napoli non affonda per un motivo. E occhio a Raspadori

Il quotidiano di oggi La Stampa fa il punto sul futuro di Federico Chiesa alla Juventus. Per Giuntoli il classe 97 rappresenta un freno per il mercato in entrata. Sfumate per ora piste come Roma o Bayern Monaco, con il Napoli che a sua volta non affonda finché non capirà che sembianze assumerà il proprio attacco (alla Juve piace sempre Raspadori), è in Premier che si cercano soluzioni con Ramadani che parla con Tottenham, Chelsea, United e Arsenal. Mentre sullo sfondo si concretizza lo spettro dell’Inter a fine contratto tra un anno.