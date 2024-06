Da Torino - Il Napoli offre due strade a Cairo per Buongiorno: cifre e dettagli

Il Napoli punta forte su Alessandro Buongiorno. La colonna difensiva del Torino resta un obiettivo primario per la retroguardia della nuova squadra di Antonio Conte. Il centrale granata sembra aver convinto tutti. Dal nuovo allenatore in primis, da sempre molto attento alla fase di non possesso, al presidente Aurelio De Laurentiis fino al nuovo direttore Manna. Un rinforzo molto importante che servirà a dare solidità al pacchetto arretrato con un giocatore giovane e sicuramente di grande prospettiva.

Il Napoli preme

Nell'ambiente azzurro ormai sono sicuri del sì del giocatore. Tanto che la società partenopea, per convincere ancora di più il centrale, gli avrebbe offerto un contratto molto importante. Scadenza nel 2029, quindi un quinquennale, con lo stipendio a salire fino a circa 3-3,5 milioni di euro. Praticamente il quadruplo di quanto percepisce ora al Torino.

Cairo frena

Il presidente Urbano Cairo però vuole cercare di portare a casa il massimo dalla cessione del suo gioiello. Il numero uno granata vorrebbe incassare almeno 45 milioni di euro, cifra che il Napoli vorrebbe ridurre con l'inserimento di qualche contropartita. Per ora siamo a 35 milioni di euro più bonus oppure 32 milioni più il cartellino di Leo Ostigard. L'attesa può far comodo ai piemontesi con il Napoli che potrebbe anche alzare ulteriormente la proposta. A riportarlo è Tuttosport.