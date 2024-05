Da Torino - Italiano vorrebbe andare al Napoli, ma ora prendono Conte

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Torino non dovrebbe proseguire insieme a Ivan Juric. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Urbano Cairo non ha voglia di prolungare il contratto del croato dopo averlo aspettato a lungo, ma non ce l'ha nemmeno lo stesso allenatore, soddisfatto dei risultati, però non contento della mancanza d'amore da parte dei tifosi granata e dei rapporti troppo spesso complicati con la società. Il nome buono per la panchina sembra essere quello di Paolo Vanoli del Venezia, che deve ancora giocare le due finali playoff.

Questo è il motivo per cui bisognerà attendere settimana prossima per definire i dettagli della trattativa, a cui ha lavorato soprattutto il direttore tecnico Davide Vagnati. Il dirigente è infatti sicuro che sia l'uomo giusto per guidare la squadra. Rimane comunque una percentuale di incognita legata a Vincenzo Italiano, che preferirebbe Napoli e Bologna: in Campania dovrebbe andare Conte, in Emilia-Romagna ancora non è stato deciso. Se i rossoblù non lo ingaggiassero, allora tornerebbe prepotentemente in corsa. Perché Vincenzo Italiano e non Paolo Vanoli? La risposta è facile: l'allenatore della Fiorentina è il preferito del presidente Urbano Cairo. La stima però è reciproca, tant'è che dopo il pareggio di marzo, lo stesso tecnico dei viola l'aveva definita "esagerata" nei confronti del numero uno del club granata.