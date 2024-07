Da Torino: "Napoli su Chiesa. Ma lui ora si sposa e poi penserà al futuro"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Stefano Lanzo, Tuttosport

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Stefano Lanzo, giornalista di Tuttosport: “Chiesa-Napoli? La posizione della Juventus è chiara, vuole evitare un nuovo caso Dybala. Il rinnovo è complicato ora, quindi bisogna cederlo in questo mercato. La Roma ha fiutato l’affare più di tutti, ma anche il Napoli monitora la situazione. Chiesa non ha particolare fretta, a breve si sposerà e poi tornerà dalle vacanze. Non ha urgenza di trovare una sistemazione, anche se il calciatore spera in una chiamata dalla Premier, dove gli stipendi sono più in linea con le sue ambizioni economiche.

Gli interessi di Napoli e Roma sono concreti e non fare la Champions può essere un problema relativo. Sia Conte che De Rossi sono due allenatori che Chiesa stima molto, quindi sarebbero due piazze comunque ben accette. Il problema però sono le tempistiche. Conte può convincerlo come Buongiorno? Bisognerebbe essere nella testa del giocatore (ride ndr), ma i presupposti ci sarebbero tutti. Napoli è una piazza ambiziosa, poi nel mercato ci sono tante dinamiche”.