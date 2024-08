Da Torino - Sanabria piace a Conte: si pensa allo scambio con Simeone

Quattro amichevoli giocate nelle ultime settimane e zero gol: questo è il deludente score di Antonio Sanabria nel ritiro estivo con il Torino. Il club non vuole avere i problemi in fase realizzativa dello scorso anno e, dopo l'acquisto sul gong dell'ultimo mercato estivo di Zapata e quello recente di Ché Adams, potrebbe completare la sua rivoluzione offensiva cedendo il paraguaiano.

Su Sanabria ci sono da tempo Parma, Cagliari e Galatasaray, ma potrebbe anche aprirsi un clamoroso scenario di mercato. Come riporta La Stampa, a Vanoli piace Giovanni Simeone che è in uscita da Napoli. Avendo due anni di contratto, dovrebbe costare sugli 8/9 milioni ovvero gli stessi chiesti da Cairo per Sanabria. Che a sua volta piace a Conte. Inoltre, la recente trattativa che ha portato Buongiorno in azzurro ha avvicinato i due club.