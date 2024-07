Da Torino - Scambio Chiesa-Raspadori, ipotesi concreta: la situazione

Nuove voci in arrivo da Torino sul possibile scambio tra Juventus e Napoli, con Federico Chiesa verso l'azzurro e Giacomo Raspadori che prenderebbe la direzione opposta. A confermare la possibilità di questa trattativa è l'edizione odierna di Tuttosport: "Per caratteristiche, Chiesa potrebbe fare le fortune di Conte e Raspadori quelle di Thiago Motta.

Sembra dunque tutto intavolato, visto che il bianconero è in scadenza nel 2025, ma ci sono ancora diversi aspetti da far quadrare. Dai due entourage il vero punto interrogativo riguarda proprio Chiesa. Il figlio d'arte ancora non ha preso una decisione e dopo il matrimonio di sabato avrà qualche giorno per riflettere. Su di lui è forte il pressing della Roma, ma la pista Napoli resta in piedi".