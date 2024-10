Da Torino - Simeone a gennaio si può fare: ecco quanto balla tra domanda e possibile offerta

Giovanni Simeone è l'attaccante individuato dal Torino per sostituire l'infortunato Duvan Zapata a gennaio. Lo conferma il portale Torinogranata.it: "Ci sono però anche alcune condizioni che devono incastrarsi affinché Torino e Napoli trovino un accordo. Prima di tutto ci dovrà essere il beneplacito dell’allenatore del Napoli Antonio Conte, diventato plenipotenziario su chi va e chi resta in rosa, che attualmente sta utilizzando al centro dell’attacco Simeone nei finali di partita al posto di Lukaku e se eventualmente il belga non gioca titolare. Raspadori invece è utilizzato in un'altra posizione, per cui fra gli attaccanti partenopei l’unico alter ego di Lukaku è Simeone.

Il Napoli comunque non pone il veto su un’eventuale cessione, tanto più che i rapporti fra i due club sono buoni dopo la vendita di Buongiorno. Ma tutto dipenderà se il Napoli troverà a gennaio un’alternativa a Lukaku che soddisfi di più Conte E’ vero che l’allenatore dei partenopei considera il Cholito l’alternativa al belga, però è altrettanto vero che non lo utilizza come sostituto per più di una decina di minuti. E poi c’è il discorso costo del cartellino. Simeone con il Napoli ha un contratto fino al 2027 con opzione unilaterale a favore della società per un’altra stagione. Le cifre che circolano sono una richiesta da parte dei partenopei di 15 milioni e i granata che vorrebbero rimanere sotto ai 10 mln o comunque non superarli. Una soluzione che potrebbe accontentare tutti è il prestito con diritto di riscatto, ma il Napoli preferirebbe l’obbligo.

Simeone non dice apertamente che vuole andare via dal Napoli, ma chi è molto ben addento alle questioni che riguardano gli azzurri afferma che lo si capisce tanto più che voleva andare via già lo scorso gennaio anche se è poi rimato e pure dopo quest’estate. Però Giovanni ha capito di avere poco spazio prima con l’esplosione di Osimhen e poi con l’arrivo di Lukaku per cui ha cambiato i propri orizzonti ed è disposto ad andare altrove in modo da giocare".