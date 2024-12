Da Venezia: "Assalto a Zerbin per anticipare l'Empoli che però ha una contropartita"

Il Venezia è chiamato a rinforzarsi nel mercato invernale. Secondo quanto riferisce il quotidiano La Nuova Venezia, risulta in queste ore una importante accelerazione per Alessio Zerbin che sta trovando sempre più conferme dopo i rumors ripetuti dei primi di dicembre. Il calciatore lascerà il Napoli per trovare più minuti ed il Venezia ci prova.

Su giocatore da tempo ci sono l’Empoli – può rientrare in un affare che vedrebbe Fazzini fare la tratta opposta – e il Lecce. Gli arancioneroverdi però - scrive il quotidiano - stanno in queste ore intensificando a loro volta i contatti per provare ad assicurarsi l’esterno offensivo tutto fare classe 1999. Sarebbe una aggiunta di grande qualità per la rosa attuale.