Dal Belgio: “Amuzu, telefonata con Conte! Ma ora l’Anderlecht chiede di più”

Sta succedendo di tutto in queste ore di mercato. Il Napoli lavora a due obiettivi in attacco. Oltre al pressing confermato per Saint-Maximin e aspettando risposte dalla Fiorentina per Comuzzo, il club di De Laurentiis insiste anche per Amuzu dell'Anderlecht. Piace l'esterno ghanese naturalizzato belga di anni 25.

Sui social il giornalista Sacha Tavolieri fa sapere che oggi il giocatore ha parlato con Conte, telefonata positiva tra i due. Il Napoli tratta con l'Anderlecht che però ha aumentato le proprie richieste. Il Gremio, che era interessato, pare stia cercando un altro profilo. Dunque Amuzu si avvicina al Napoli, secondo Tavolieri.