Dal Belgio - Napoli forte su Lukebakio: il giocatore ha aperto al trasferimento

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il giornalista belga ed esperto di mercato Sacha Tavolieri: “C’è un interessa chiaro e concreto da parte del Napoli per Lukebakio, esterno destro del Siviglia, attaccante interessante, che ha questa qualità di saper fare lavoro difensivo e offensivo come piace ad Antonio Conte. Su di lui c’è anche un’altra squadra in Italia, tra le top 4, e di una squadra tedesca. La volontà da parte del giocatore è di andare al Napoli, per il suo modo di giocare e per la presenza di Romelu Lukaku. Il Siviglia non ha trovato un sostituto, perché gli azzurri non si sono ancora mossi con il club.

Lukaku? Ho commentato la gara con l’Atalanta per la tv svizzera, e ti posso dire che ha fatto una partita molto intelligente. Ha fatto quello che la gente si aspetta da lui, ma dobbiamo dire che Lukaku col Belgio è un’altra persona: ha anche molto potere. Stiamo cercando il nuovo ct ed il direttore tecnico è in contatto anche con Romelu per individuare il profilo giusto. Possiamo dire che è una figura diversa rispetto a quello che gioca a Napoli. Ngonge? Si vede che anche lui non si sente implicato nel progetto di Antonio Conte. Con l’agente ha parlato di una sua partenza: ci sono alcune squadre su di lui, vedremo. Intanto dovrebbe essere lui a liberare posto per il prossimo esterno offensivo, vedremo se sarà Lukebakio, Zhegrova o chi per lui“.