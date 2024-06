Dal Portogallo: "Arsenal ad un passo da Gyokeres!", e per Osimhen la Premier è lontanissima

L'Arsenal è vicina a ingaggiare Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, accostato in passato anche al Napoli

L'Arsenal è vicina a ingaggiare Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, accostato in passato anche al Napoli, per una cifra inferiore alla clausola rescissoria di 100 milioni di euro.

La notizia arriva dal Portogallo, ne parla il portale Leonino spiegando che l'accordo è vicino ai 90 milioni di euro più bonus. A questo punto sfumerebbe per Osimhen la pista Arsenal e si riducono sempre di più per lui la possibilità di approdare in Premier League, da sempre il suo sogno.