Dal Portogallo - Erede Osimhen, il Napoli valuta Ramos: PSG disposto al prestito

Spunta un nuovo possibile erede di Victor Osimhen, destinato a lasciare il Napoli quest'estate. Pedro Almeida, giornalista portoghese, scrive su X: "Il PSG è disposto a cedere Goncalo Ramos in prestito la prossima stagione. Il Napoli sta esplorando questa opzione".

Ramos, centravanti classe 2001, sarà riscattato dai parigini per 50mln. Era arrivato dal Benfica l'estare scorsa in prestito con diritto di riscatto. Quest'anno ha realizzato 14 reti in 40 presenze totali, 11 gol in Ligue1.

🇵🇹 EXCL: PSG are willing to let out Goncalo Ramos on loan next season.



Napoli are exploring that option. pic.twitter.com/gOs7JpE1kX