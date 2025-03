Dall'Inghilterra - Man United, sfuma Osimhen? Seguito Ekitike dell’Eintracht

vedi letture

Il Manchester United è alla ricerca di un nuovo attaccante in vista della prossima stagione. I Red Devils hanno faticato enormemente in fase realizzativa e l’allenatore Ruben Amorim ha individuato l’attacco come la priorità assoluta per il mercato estivo. Con l’addio ormai imminente di Marcus Rashford, la necessità di un bomber è ancora più impellente. Uno dei nomi più seguiti è Hugo Ekitike, attaccante dell’Eintracht Francoforte, ma la grande delusione per lo United è la possibile perdita di Victor Osimhen.

Secondo GiveMeSport, il club inglese teme di essere stato superato dal Paris Saint-Germain nella corsa al centravanti nigeriano. Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray dal Napoli, ha già espresso il desiderio di cambiare aria, ma la valutazione di 63 milioni di sterline rende difficile la sua acquisizione per i Red Devils.

Per Amorim, perdere Osimhen sarebbe un colpo durissimo: lo United ha urgente bisogno di un attaccante di livello mondiale per supportare e far crescere giocatori come Joshua Zirkzee e Rasmus Hojlund. Osimhen sarebbe stato il profilo ideale, ma il fascino del progetto del PSG sotto la guida di Luis Enrique sembra aver convinto il giocatore. Ora il Manchester United dovrà valutare alternative. Hugo Ekitike potrebbe essere un’opzione più accessibile, ma resta da vedere se sarà il rinforzo giusto per risolvere i problemi offensivi di una squadra che fatica sempre più a competere ai massimi livelli.